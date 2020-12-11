Son dakika haberi: O ülkede kan donduran cinayet: Annesini katletti, kendini böyle savundu

YABANCILARA TEHDİT TELEFONLARI

2, 3 ve 5 rakamlarına obsesif bir biçimde takıntılı olan kadın, bu numaraların kombinasyonlarını kullanarak birçok yabancıya tehdit telefonları açtığı da bilinenler arasında.

Psikiyatrist Richard Furst ABC'ye verdiği röportajda, Camilleri'nin korku filmlerini izlerken korku yerine büyük keyif aldığı gözlendiğini ve annesini öldürürken ise Teksas Katliamı'ndan örnek aldığı öğrenildiğini ifade etti. Camilleri'nin Şiddetli kişilik bozukluğundan muzdarip olduğu da mahkeme tarafından kabul edildi.

İLAÇLARINI KULLANMAYI BIRAKMIŞ

Camilleri'nin düzenli olarak psikiyatristlerle görüşse de yıllar boyunca duygu durum bozukluğunu düzenleyen antipsikotik ve antidepresanların pek başarılı olmadığı düşünülerek 6 ay önce kullanmayı bıraktığı ifade ediliyor. Annesinin yönlendirmesi ile doğal alternatifleri denediği öğrenilen Camilleri'nin çevresindeki insanları da korkuttuğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre; Çevresindeki insanlar tarafından kızı konusunda uyarılan Rita Camilleri ise sorunları olsa da onun kızı olduğunu ve bir sineği bile incitmeyeceğini belirterek uyarıları dikkate almamış.

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