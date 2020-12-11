Son dakika haberi: O ülkede kan donduran cinayet: Annesini katletti, kendini böyle savundu

Son dakika haberi: 27 yaşındaki Jessica Camilleri, Temmuz 2019'da Sidney'in batısında yer alan St Clair'deki evlerinin mutfağında yaşadığı tartışmanın ardından 57 yaşındaki annesi Rita'yı 100'den fazla kez bıçaklayarak öldürdü.
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Annesini korkunç bir şekilde katleden kadın, daha sonra cinayeti komşularına kanıtlamak için cesedi dışarıya çıkarıdı. Bölge halkını dehşete düşüren cinayete ilişkin davada Camilleri, annesini kasıtlı olarak öldürmekten suçsuz bulundu.
KASTEN ÖLDÜRMEKTEN SUÇSUZ BULUNDU
100'dan fazla bıçak darbesiyle annesini öldürdükten sonra kafasını bedeninden ayıran Jessica Camilleri, olay anını yetkililere anlatırken annesinin ona bıçakla saldırdığını ileri sürdü. Camilleri, polislere şoeke eden sorular yöneltti. Camilleri, doktorların annesinin başını yeniden dikip bir mucize yapıp yapmayacaklarını sordu.
En sert adli tıp araştırmacılarını ve cinayet dedektiflerini bile dehşete düşüren bu dava, mahkeme tarafından karara bağlanmak için 2 gün tartışıldı. Yüksek mahkeme, Jessica Camilleri'yi cinayetten aklarken akıl hastalığı nedeniyle kasıtsız insan öldürme suçundan yargılamaya karar verdi. Bu nedenle genç kadın psikiyatrik bakım sürecine alınacak.
ŞİDDETLİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI KONULDU
Jessica Camilleri'nin otizm spektrumu ve aynı zamanda aralıklı olarak ataklara sebep olan şiddetli kişilik bozukluğuna sahip olduğu iddia ediliyor. Çocuksu ve narsisist hale getiren psikolojik ve zihinsel engele sahip olması nedeniyle sorunlar yaşayan Camilleri'nin korku filmi bağımlısı olduğu da iddialar arasında yer alıyor.
YABANCILARA TEHDİT TELEFONLARI
2, 3 ve 5 rakamlarına obsesif bir biçimde takıntılı olan kadın, bu numaraların kombinasyonlarını kullanarak birçok yabancıya tehdit telefonları açtığı da bilinenler arasında.
Psikiyatrist Richard Furst ABC'ye verdiği röportajda, Camilleri'nin korku filmlerini izlerken korku yerine büyük keyif aldığı gözlendiğini ve annesini öldürürken ise Teksas Katliamı'ndan örnek aldığı öğrenildiğini ifade etti. Camilleri'nin Şiddetli kişilik bozukluğundan muzdarip olduğu da mahkeme tarafından kabul edildi.
İLAÇLARINI KULLANMAYI BIRAKMIŞ
Camilleri'nin düzenli olarak psikiyatristlerle görüşse de yıllar boyunca duygu durum bozukluğunu düzenleyen antipsikotik ve antidepresanların pek başarılı olmadığı düşünülerek 6 ay önce kullanmayı bıraktığı ifade ediliyor. Annesinin yönlendirmesi ile doğal alternatifleri denediği öğrenilen Camilleri'nin çevresindeki insanları da korkuttuğu ifade ediliyor.
Edinilen bilgilere göre; Çevresindeki insanlar tarafından kızı konusunda uyarılan Rita Camilleri ise sorunları olsa da onun kızı olduğunu ve bir sineği bile incitmeyeceğini belirterek uyarıları dikkate almamış.Son dakika haberi: Rusya’da kan donduran kadın cinayeti! Sevgilisini ve 9 yaşındaki kardeşini işkence ile öldürdü