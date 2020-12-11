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Turistlere kızgın şoku! Araçlarına saldırdı

Hayvanlar alemine fazla yakınlaşmak bazen büyük tehlikeleri de yanında getiriyor. Kenya’da kızgın , safari turu yapan turistlerin bulunduğu araca saldırdı. O anlar saniye saniye kameralarınca kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:04 Son Güncelleme: 11.12.2020 23:23 ABONE OL
Turistlere kızgın zürafa şoku! Araçlarına saldırdı

Olay, Kenya'nın Masai Mara Rezerve Bölgesi'nde meydana geldi. Kızgın zürafa, safari turu yapan turistlerin bulunduğu aracı kovaladı.

Kenya’da turistlerin kızgın zürafa ile imtihanı kameralar tarafından görüntülendi

Dicken Muchena adlı turist, zürafanın hızla bulunduğu araca doğru koştuğunu gördü. Yerel medyaya konuşan Muchena, "Zürafa ilk başta zararsız görünüyordu ama birdenbire koşmaya başladı ve bizi doğal ortamından uzaklaştırdı. Hatta bir noktada çıkışımızı kapatmaya bile çalıştı ama kaçmayı başardık. Bu korkunç bir maceraydı" dedi. Zürafaların saatte 64 kilometre hızla koşabildikleri ifade ediliyor.

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Turistlere kızgın zürafa şoku! Araçlarına saldırdı
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