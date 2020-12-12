ABD’de ilk aşıya onay çıktı

Toplam vaka sayısı 70 milyon 720 bini geçti. 1 milyon 588 bin 444 kişi hayatını kaybetti. 49 milyon 148 bin 966 kişi sağlığına kavuştu.Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, ülkedeki ilk Kovid-19 aşısına onay verdi.Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderebiliriz.Sino'dan 35 milyon aşı için anlaştı.Gelecek hafta aşılama başlıyor.Her 2 buçuk dakikada bir kişi ölüyor.15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma yasak.414 kişi daha öldü. 29 bin yeni vaka.