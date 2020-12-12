ABD’de ilk aşıya onay çıktı

Dünya geneli:
Toplam vaka sayısı 70 milyon 720 bini geçti. 1 milyon 588 bin 444 kişi hayatını kaybetti. 49 milyon 148 bin 966 kişi sağlığına kavuştu.
ABD:
Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, ülkedeki ilk Kovid-19 aşısına onay verdi.
Rusya:
Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderebiliriz.
Meksika:
Sino'dan 35 milyon aşı için anlaştı.
Kanada:
Gelecek hafta aşılama başlıyor.
Almanya:
Her 2 buçuk dakikada bir kişi ölüyor.
Fransa:
15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma yasak.
Hindistan:
414 kişi daha öldü. 29 bin yeni vaka.