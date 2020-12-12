Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de ilk aşıya onay çıktı

’de ilk aşıya onay çıktı

Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 70 milyon 720 bini geçti. 1 milyon 588 bin 444 kişi hayatını kaybetti. 49 milyon 148 bin 966 kişi sağlığına kavuştu.
ABD: Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, ülkedeki ilk Kovid-19 aşısına onay verdi.
Rusya: Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderebiliriz.
Meksika: Sino'dan 35 milyon aşı için anlaştı.
Kanada: Gelecek hafta aşılama başlıyor.
Almanya: Her 2 buçuk dakikada bir kişi ölüyor.
Fransa: 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma yasak.
Hindistan: 414 kişi daha öldü. 29 bin yeni vaka.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de ilk aşıya onay çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA