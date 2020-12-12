CAATSA’nın ekonomiye fazla etkisi olmaz

ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımların önünü açan yasaya onay verdi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), önce ABD Temsilciler Meclisi'nde 335'e 78 oyla, ardından da Senato'da 84'e 13 oyla kabul edildi. Tasarı Senato'dan üçte iki çoğunlukla geçtiği için Başkan Trump'ın veto etme yetkisi bulunmuyor. Yaptırımların savunma alanıyla sınırlı olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, bir süredir devam eden yaptırım tartışmalarının piyasa tarafından fiyatlandığı, bu sebeple ekonomik etkisinin olmayacağı görüşünü savundular.