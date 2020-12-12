Dışişleri’nden İran’a sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialarına Türkiye'den sert tepki geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği belirtildi ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.Bu arada İranlı Milletvekili Ali Asker Hani'den de alçakça bir paylaşım geldi. Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani, yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" ifadelerini kullanarak Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri paylaştı.