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ve aşısıyla ilgili yeni haber! Bir ülke daha onayladı

, Amerikan ilaç şirketi ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması 'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:25 Son Güncelleme: 12.12.2020 11:35 ABONE OL
Pfizer ve BioNTech aşısıyla ilgili yeni haber! Bir ülke daha onayladı

Meksika'nın Tıbbi Güvenlik Komisyonu, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, İngiltere, Kanada ve Bahreyn'in ardından Meksika'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay veren 4'üncü ülke olduğunu belirtti. Lopez-Gatell, ilk etapta 250 bin doz aşı alınacağını ve aşı çalışmalarında önceliğin sağlık çalışanlarına tanınacağını kaydetti.

Ülkede 1,6 milyon sağlık çalışanı bulunurken, başlangıçta sipariş edilen aşı sayısının yetersiz olduğunun altını çizen Lopez-Gatell, yine de aşının Meksika için büyük bir umut olduğunu ifade etti.

Meksika'da aşılamalara gelecek haftadan itibaren başlanması bekleniyor. Ülkede 1 milyon 229 bin 379 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 113 bin 13 kişi yaşamını yitirdi.

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Pfizer ve BioNTech aşısıyla ilgili yeni haber! Bir ülke daha onayladı
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