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yandaşlarından camiye çirkin saldırı

Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
PKK yandaşlarından camiye çirkin saldırı
Almanya'nın Offenbach şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Yavuz Selim Camisi'ne dün sabah boyalı saldırı düzenlendi. Caminin duvarı ve tabelası, terör örgütü PKK yandaşları tarafından boyayla kirletildi ve kırmız yeşil renklerle terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.
Öte yandan Avusturya Anayasa Mahkemesi, 2019'da Sebastian Kurz yönetimindeki aşırı sağcı hükümet tarafından mecliste kabul edilen 'ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan' yasayı, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı.
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PKK yandaşlarından camiye çirkin saldırı
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