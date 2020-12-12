Pozitif gündem herkesin çıkarına

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde alınan kararla ilgili olarak, "Türkiye-AB arasında pozitif gündemin hâlâ masada olduğunun vurgulanması önemlidir. Bu süreçten sonra iki tarafın da pozitif gündeme odaklanması tüm tarafların çıkarına olacaktır. GKRY'nin dayatması ile AB, Kıbrıs Türk halkına karşı sergilediği haksız tutumdan vazgeçmelidir. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm üretebilmek adına Ada'daki realiteler göz ardı edilmemelidir. Türkiye, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının adil paylaşımı için her tur yapıcı girişime olumlu bakmaktadır" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "AB eğer kendi geleceğiyle ilgili olumlu bir adım atmak istiyorsa Türkiye ile ilişkilerini gerçekten ciddi şekilde revize etmesi gerekir" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AB zirvesi kararları için, "Cumhurbaşkanımız defalarca AB'yi adil ve hakkaniyetli siyasete davet etmiştir. Buna karşın AB liderlerince verilen taahhütler yerine getirilmemiştir. Aynı şekilde AB 18 Mart mutabakatı ile ilgili sözlerini de tutmamıştır" dedi.