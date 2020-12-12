Şantaj diplomasisi işe yaramadı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist iddialarını Avrupa Birliği (AB) desteği ile Türkiye'ye kabul ettirme çabalarından biri daha amacına ulaşamadı. Önceki gün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesinde Türkiye-AB ilişkileri masaya yatırıldı, ancak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın radikal yaptırım talepleri AB'den destek bulamadı. Diplomatik kaynaklar, zirvede sorunların diyalog ve uluslararası hukukla çözülmesi gerektiğinin altının çizildiğini ve ekonomi, ticaret ve göç konularında Türkiye ile işbirliğinin artması kararına ulaşıldığını ifade etti.







KARŞILIK BULAMADILAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye mali yardımın kesilmesi, Gümrük Birliği'nin askıya alınması ve silah ambargosu istediği zirvede Atina, bunların yanında Avrupa Fonu'nun Türkiye'ye tahsis ettiği IPA fonlarının sonlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin özel sektör için de askıya alınması, Türkiye'nin Erasmus, Jean Monnet ve Horizon gibi Ar-Ge projelerinden dışlanmasını talep etti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye'nin Ege, Libya ve Karabağ konusundaki politikalarına AB'nin tepki vermemesi gerektiğini belirtti. Merkel, Türkiye ile pozitif gündem yaratılması gerektiğini vurguladı.

Zirve sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye'nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB'ye karşı söylemini yükselttiği şeklinde iddialar da yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, bu ifadelere tepki göstererek özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, AB'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddetti.

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