Son dakika haberi: Başsız yılan sahilde köpeğini gezdiren adama saldırdı! İşte o görüntüler

Avustralya'dan gelen son dakika haberi izleyenleri şoke etti. Köpeğini gezdirmek için sahile gelen bir adam yerde hareketsiz yatan bir yılan görünce yanına gitmeye karar verdi. Yılanın başsız olduğunu fark eden adam elinde bulunan tenis raketiyle yılana temas ettiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini rahatsız eden adama tıslamaya başlayarak saldırı girişiminde bulunan yılanın şoke eden görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.