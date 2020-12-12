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Son dakika! Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi

'dan Türkiye'nin tepkisini çeken Başkan Erdoğan'la ilgili ifadeler hakkında son dakika açıklaması geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde 'yanlış anlaşılmaların giderildiğini' açıkladı.

ANKARA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 21:19 Son Güncelleme: 12.12.2020 21:31 ABONE OL
Son dakika! İran Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi

İran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir nedeniyle yükselen tansiyonu düşüren bir açıklama yaptı. İran, iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmanın giderildiğini açıkladı.

İran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı." mesajı #kardeşlik hashtagiyle paylaşıldı.

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Son dakika! İran Büyükelçiliği: Yanlış anlaşılma giderildi
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