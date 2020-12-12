Son dakika: Nijerya’da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Polis Sözcüsü Gambo Isah yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 21.40'da yapıldığını, öğrencileri korumak için saldırganlara ateş açıldığını, çıkan çatışmada 1 polisin yaralandığını belirtti. Isah, kaç öğrencinin kayıp olduğunu veya kaçırıldığının henüz net olmadığını, öğrencileri bulmak için ordu ve hava kuvvetleri ile birlikte çalışıldığını açıkladı.