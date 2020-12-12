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'da yıllık yüzde 254’ün üzerine çıktı

Merkezi İstatistik Kurumu, kasımda enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 24,49 yükseldiğini duyurdu. Sudan'da, yıllık ise yüzde 254’ün üzerine çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:44 ABONE OL
Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 254’ün üzerine çıktı

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, kasımda enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 24,49 yükseldiğini duyurdu.

Ekim'de yüzde 229,85 olan yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 254,34'e yükseldi.

Kurumun açıklamasında, özellikle gıda ve içecek grubunda fiyat artışlarının enflasyonun yükselme nedeni olduğu belirtilerek, geçen ay gıdadaki fiyat artışlarının yıllık yüzde 200'ler seviyesini aştığı kaydedildi.

Sudan hükümeti, ekim ayında akaryakıttaki sübvansiyonları da kaldırmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Ülkede akaryakıt ve un teminindeki sıkıntılara bağlı istasyonlar ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

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Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 254’ün üzerine çıktı
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