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Bir haftada ikinci idam infaz edildi

Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
Bir haftada ikinci idam infaz edildi
ABD'de "topal ördek" dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde ikinci idam cezası infaz edildi. Öz kızını öldürmek suçundan hüküm giyen Alfred Bourgeois'ın (56) cezası, Indiana'nın Terre Haute kentindeki cezaevinde zehirli iğneyle infaz edildi. Böylece, ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde son bir haftada ikinci idam cezasının infazı gerçekleştirildi. Cinsel istismarda bulunduğu 2 yaşındaki kızını, kafasını TIR'ın camlarına vurarak öldüren Bourgeois, idamdan önce özür dilemezken kızını öldürdüğü ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarını reddetti. ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından önceki haftalarda 3 federal infaz daha planlanıyor. AA
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Bir haftada ikinci idam infaz edildi
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