İngiltere'den son dakika haberi: Koronavirüs sürecinde akıl tutulması!

SALGIN ENDİŞESİNİ UNUTTULAR!

İngiltere'nin birçok şehrinde kutlamalar için bir araya gelen insanlar, salgın endişesini bir kenara bırakmış görünüyor. Salgın oranının en yüksek olduğu şehirden korkutucu manzaralar…

TÜM TEDBİRLER YOK SAYILDI

İngilizler, dün gece Londra, Liverpool ve York sokaklarında kalabalık kutlama alanları oluşturarak kısıtlamaları yok saydı. İngiltere'de Covid-19 alanları, düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak 3 kademeye bölünmesinin ardından farklı kısıtlama kuralları uygulandı.