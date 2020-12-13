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, muhalif gazeteciyi idam etti

Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
İran, muhalif gazeteciyi idam etti
İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası infaz edildi. İran resmi ajansı IRNA, Zem'in Devrim Mahkemesi'nin verdiği kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından dün sabah idam edildiğini duyurdu. Amednews haber sitesi, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başlamıştı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı. Zem, "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.
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İran, muhalif gazeteciyi idam etti
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