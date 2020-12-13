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Kabil'de : 2 ölü, 2 yaralı

'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane bölgesinde zırhlı araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:06 Son Güncelleme: 13.12.2020 10:09 ABONE OL
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Hayirhane bölgesinde zırhlı araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırının bir milletvekilinin aracına yönelik düzenlendiğini öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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