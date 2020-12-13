Kayıpların sayısı 1.6 milyonu geçti

Dünya geneli: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1.6 milyonu aştı. Vakalar 71 milyon 455 bini geçti.Almanya: 28 bin 438 vaka tespit edildi. 464 kişi daha öldü.Fransa: Son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti.İspanya: 280 ölüm daha, 10 bin 519 yeni vaka tespit edildi.İtalya: Son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti.Güney Kore: 950 yeni vaka var, acil durum ilan edildi.Filistin: Kovid-19 salgınında vaka sayası 121 bini aştı.Hindistan: 442 kişi daha hayatını kaybetti.Afrika: İyileşenlerin sayısı 2 milyonu geçti.