Kol kanat gerdikleri teröristler saldıracaktı

Fransa'da eylem hazırlığında olan ve terör örgütü PKK/YPG saflarında çatışan Fransız teröristin polisin operasyonuyla yakalandığı bildirildi. Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet'in BFMTV'de polis kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, başkent Paris ile Toulouse bölgelerinde bomba yapımında kullanılan malzemeler tespit edildiğini, buna ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde "çok şiddetli eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve polise yönelik suikast düzenlemek istediklerini" itiraf ettiğini belirten Rizet, yakalanan kişiler arasında PKK/ YPG saflarında çatışan Fransız asıllı Florient D.'nin olduğunu kaydetti.Gazeteci Rizet, Fransız teröristin PKK/YPG için 10 yıl savaştıktan sonra 2018'de ülkesine döndüğüne dikkati çekerek polisin söz konusu şahsın Fransa'da da eylem hazırlığında olduğunu ortaya çıkardığını aktardı. Gözaltına alınan şüphelilerden Florient D. ile bir kişinin askeri bilgilere sahip olduğu, bomba yapımında uzmanlaştıkları ve başkalarına da askeri eğitim verme kapasitesinde oldukları bilgisini paylaşan Rizet, şahıslara ait kamyonetin içinde bombalı yelek üretiminde kullanılan malzemeler tespit edildiğini söyledi. Rizet yakalanan kişilerin profillerinin endişe verecek derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.İngiliz Independent gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un (sağda), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye (solda) Fransız Legion d'honneur onur nişanını, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için verdiğini yazdı. Haberde, Paris ziyaretinde Sisi'ye onur nişanı verildiği törene Fransız gazetecilerin davet edilmediği ve Paris yönetiminin buna ilişkin resmi açıklama yapmadığı belirtildi. Haberde, Fransa'nın Mısır'a yaptığı silah satışlarından faydalandığı kaydedildi.MISIR'DA düşünce suçu işledikleri gerekçesiyle 60 bin kişinin tutuklu bulunduğunu kaydeden sivil toplum kuruluşları, Macron'u "diktatörü kırmızı halıda karşıladı" diyerek eleştirdi.