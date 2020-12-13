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’da bombalı saldırı: 25 kişi yaralandı

'ın Ravalpindi şehrinde bir yakınında el bombası ile düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında el bombası ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:32 Son Güncelleme: 13.12.2020 16:58 ABONE OL
Pakistan’da bombalı saldırı: 25 kişi yaralandı

Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bir polis merkezinin yakınında el bombası ile düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında el bombası ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Bu, son 10 günde Ravalpindi'de polis merkezinin hedef alındığı ikinci saldırı oldu.

4 Aralık'ta Pir Vadhai Polis Merkezi'nin yakınında el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

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Pakistan’da bombalı saldırı: 25 kişi yaralandı
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