Seri katilin şifresi 51 yıl sonra çözüldü

ABD'de 1960 ile 1970'li yıllarda seri cinayetler işleyen ve bugüne kadar yakalanamayan katilin o dönemde gazeteye "Zodyak" imzasıyla gönderdiği şifreli mektupların kodları, 51 yıl sonra deşifre edildi. Şifre çözücü olarak çalışan David Oranchak, katilin gönderdiği diğer şifreli mektuplar üzerinde uzun yıllar çalıştı ve 340 sembolden oluşan kodları deşifre ettiğini açıkladı. Deşifre edilen katilin mesajlarda "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz" ve "Gaz odasından korkmuyorum, çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var" dediği anlaşıldı. Virginia'da yaşayan 46 yaşındaki Oranchak, 2006'dan beri Zodiac'ın kodları üzerinde çalışıyordu. "Zodyak Katili", cinayetlerin basında yer almaya başlamasıyla Kasım 1969'da San Francisco Chronicle gazetesine içinde bir dizi sembol bulunan şifreli mektuplar göndermeye başlamıştı. Zodyak Katili soruşturması uzun yıllar sürmüş ancak polis ve FBI cinayetlerin sorumlusu katili tespit edememişti. Katil hakkında, birçok kitap yazılmış ve "Zodiac" adlı filme konu olmuştu.FBI sözcüsü Cameron Polan yaptığı açıklamada "Zodyak Katili, Kuzey Kaliforniya'da birçok topluluğu terörize etti ve onlarca yıl geçmesine rağmen, bu acımasız suçların kurbanları için adalet aramaya devam ediyoruz" dedi. DHA