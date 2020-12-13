SON DAKİKA | Koronavirüste bir gizem daha çözüldü! Bazı kişiler neden hastalığı ağır geçiriyor?

Son dakika haberi: Salgında çığır açacak araştırma sonucu ABD'nin saygın eğitim kuruluşlarından olan Yale Üniversitesi'nden geldi. Araştırmaya göre; bazı enfekte kişilerin koronavirüsü diğerlerine oranla daha ağır geçirmesinin nedeni olarak kişilerin bağışıklıklarının ürettiği oto antikorlar olduğu ifade edildi. İşte ABD'den gelen son dakika araştırmasının detayları…

KORONAVİRÜSTE ÇOK ÇARPICI ARAŞTIRMA!

Tüm dünyada koronavirüs vakalarında rekor seviyedeki artış sürerken gelen son araştırmada enfekte kişilerin virüse karşı verdiği farklı tepkilerin nedeni ortaya çıkmış oldu. Bazı insanlar salgını çok rahat atlatabilirken bazı kişiler ise hastanede tedavi almak zorunda kalıyor ve hastalığı ağır geçiriyordu. Yale Üniversitesi'nin araştırmasına göre bunun nedeni; "oto antikorlar…"