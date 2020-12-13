SON DAKİKA | Koronavirüste bir gizem daha çözüldü! Bazı kişiler neden hastalığı ağır geçiriyor?

Son dakika haberi: Salgında çığır açacak araştırma sonucu ABD'nin saygın eğitim kuruluşlarından olan Yale Üniversitesi'nden geldi. Araştırmaya göre; bazı enfekte kişilerin koronavirüsü diğerlerine oranla daha ağır geçirmesinin nedeni olarak kişilerin bağışıklıklarının ürettiği oto antikorlar olduğu ifade edildi. İşte ABD'den gelen son dakika araştırmasının detayları…
KORONAVİRÜSTE ÇOK ÇARPICI ARAŞTIRMA!
Tüm dünyada koronavirüs vakalarında rekor seviyedeki artış sürerken gelen son araştırmada enfekte kişilerin virüse karşı verdiği farklı tepkilerin nedeni ortaya çıkmış oldu. Bazı insanlar salgını çok rahat atlatabilirken bazı kişiler ise hastanede tedavi almak zorunda kalıyor ve hastalığı ağır geçiriyordu. Yale Üniversitesi'nin araştırmasına göre bunun nedeni; "oto antikorlar…"
Yale University'den araştırmacılar, Covid-19 hastalarının kanlarında, akın eden virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sisteminin kendisini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.Bilim insanları, hastaların ve enfekte olmamış insanların bağışıklık yanıtlarını kıyasladı ve Covid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfetti.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağlantı dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı.İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı.
Covid-19 hastalarında bir başka oto-immün hastalığı olan ve benzer düzensiz antikorlardan kaynaklanan lupusa yakalananlara göre daha çok antikör bulundu.Araştırmanın kıdemli yazarlarından Aaron Ring, "Covid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık sisteminin tepkileriyle çatışan antikorlar üretiyor" dedi. Çok sayıda başkaca oto-antikorlar da hastalığı olanlarda zarar gördüğü bilinen vücudun bölümlerine saldırdı.
Araştırmacı Ring, "Bu antikorların Covid-19 hastalarına zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" dedi.
Ring, bu zararlı etkilerin enfeksiyon geçtikten sonra bile pekala devam edebileceğini de sözlerine ekledi.
Nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü antikorlar uzun süre boyunca devamlılık gösterebilir. Onların uzun Covid hastalığının gelişimine katkı sağladığı düşünülebilir."Henüz hakem kurulundan geçmeyen ve bir dergide yayınlanmayan çalışmada bilim insanları, virüs bulunmayan 30 sağlıklı hastane çalışanıyla kıyaslandığında, Covid-19 hastalarının oto-antikor tepkisellikerinde nasıl dramatik artışlar yaşandığını tanımlıyor.
Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 5'inden fazlasında "interferon" adı verilen proteinlerce düzenlenen immün savunmanın kilit silahını zayıflatan oto-antikorlar bulunuyordu. Bu hastalar, vücutlarındaki virüs miktarını kontrol edemiyordu ve bu nedenle hastalığı daha ciddi geçirdiler. (Kaynak:Hürriyet)