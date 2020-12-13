SON DAKİKA HABERİ: Moskova’dan kaçan İvan adlı kedi İngiltere’de ortaya çıktı

Rusya'dan geldiği tespit ve İngiltere'nin Southampton kentinde bulunan İvan adlı kedinin buraya kadar nasıl geldiği merak ediliyor. Memleketinden 3200 kilometre uzakta olduğu tespit edilen ve şehirde altı aydan uzun bir süredir zor koşullar altında yaşayan bu kedinin nasıl hayatta kaldığı diğer bir merak merak konusu.

KEDİNİN BİR KAMYON VEYA GEMİYLE GELEBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Kurtarma ekipleri, geçici olarak Ivan adı verilen bu uzun tüylü kedinin bir kamyonda veya bir gemide kaçak olarak kendi başına inanılmaz bir yolculuk yapmış olabileceğini söylüyorlar.

Southampton'ın Netley bölgesinde yaşayan bir çiftin bulduğu ve 3 yaşında olduğu sanılan Ivan'ı ekim ayında dondurucu bir havadan kurtardığı ifade edildi. Fakat yaşlı çiftin kendi kedileri Ivan'dan çok fazla korkunca Cats Protection adı verilen bir yardım kuruluşunu aramak zorunda kaldılar.

KEDİNİN BİR ÇİPE SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yardım kuruluşu personeli, Ivan'ın Rusya'dan seyahat ettiğini gösteren bir mikroçipe sahip olduğunu keşfetti fakat cihaz tam bir adres vermediği için Ivan'ın durumu sır olarak kalmaya devam ediyor.

Cats Protection'da görevli olan Sarah Elliot ise kedinin yabancı bir aileyle İngiltere'ye göç ettikten sonra evden kaçması olabileceğini söylese de kedinin uzun süredir sokakta olması ve evine dönmemiş olması da tek başına seyahat edebileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.