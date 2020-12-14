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ve 'de tam güneş tutulması izlendi

ülkeleri ve 'de tam güneş tutulması gözlemlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren tutulmada, ay ortalama 2 dakika boyunca güneşi tamamen kapladı

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 21:55 ABONE OL
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi

Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması gözlemlendi.

Arjantin'in Rio Negro ve Neuquen eyaletlerinde, Şili'de ise Araucania bölgesinde net görülen yaklaşık 1,5 saat süren tutulmada, ay ortalama 2 dakika boyunca güneşi tamamen kapladı.

Tutulmanın tam görüldüğü bölgede yaşayanlar tarafından heyecanla izlenen tutulma sırasında gün ortasında hava karardı.

Güneş tutulması, Arjantin'in orta kesimlerinde kısmi olarak görüldü.

Bölgede bir sonraki güneş tutulması 2048'de görülebilecek.

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Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
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