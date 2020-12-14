Ermenistan ateşkesi ihlal etti

Dağlık Karabağ'da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım'da imzalanan ateşkes sonrasında, Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda bazı Ermenistan silahlı güçlerinin kaldığı belirtildi. Ermenistan'a üçlü bildirinin gereğinin yerine getirerek ateşkese uyma uyarısında bulunulan açıklamada, Azerbaycan tarafının Rus unsurlarla yakın koordinasyon içinde bölgede barışı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.