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ateşkesi ihlal etti

’da son bir hafta içinde dört askerinin şehit olduğu açıklandı

Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Ermenistan ateşkesi ihlal etti
Dağlık Karabağ'da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım'da imzalanan ateşkes sonrasında, Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda bazı Ermenistan silahlı güçlerinin kaldığı belirtildi. Ermenistan'a üçlü bildirinin gereğinin yerine getirerek ateşkese uyma uyarısında bulunulan açıklamada, Azerbaycan tarafının Rus unsurlarla yakın koordinasyon içinde bölgede barışı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.
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Ermenistan ateşkesi ihlal etti
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