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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 372 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yapılan açıklamada ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısının düştüğü de ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 23:25 Son Güncelleme: 14.12.2020 23:28 ABONE OL
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 372 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede düne göre günlük Kovid-19 vaka sayısı düşerken, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı.

TOPLAM CAN KAYBI 58 BİN 282'YE ÇIKTI

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 63 artışla 2 milyon 379 bin 915'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 372 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 58 bin 282'ye çıktı.

İYİLEŞENLERİN SAYISI DA ARTIŞTA

Hastanelerde 2 bin 906'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 481 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 652 artışla 177 bin 647'ye ulaştı.

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Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 372 kişi yaşamını yitirdi
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