Hollanda Diyanet Vakfı camisine saldırı

HOLLANDA Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Ulu Camisi'ne İslamofobik saldırıda bulunuldu. Ulu Cami Vakıf Yönetim Kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, Utrecht kentindeki caminin giriş kapısı ve duvarına, dün gece Müslümanlara hakaret içeren yazı yazıldığı ve gamalı haç çizildiği belirtildi. Saldırıyı bir veya birkaç kişinin yaptığı vurgulanan bildiride, üzüntü duyulduğu, nefret dolu sözlerin toplum içerisinde korku ve endişe oluşturduğu, buna rağmen bu tür saldırıların kendilerini yapılan hizmetlerden, birlik ve beraberlikten alıkoymayacağı ifade edildi.