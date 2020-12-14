Libya’da Hafter vahşeti sürüyor öldürdüklerine bile bomba tuzağı kurmuşlar

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter'e bağlı milislerin işledikleri savaş suçlarına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Middle East Eye sitesindeki habere göre Hafter milisleri, Türkiye'nin resmi hükümete verdiği destek sayesinde ele geçirmekte başarısız oldukları Trablus ve çevresinde terk etmek zorunda kaldıkları bölgeleri bombalı tuzaklarla kapladı. Milislerin öldürdüklerinin cesetleri üzerine bubi tuzakları kurdukları belirtilen habere göre oyuncukların bile mayınlandığı kaydedildi.

Haberde Hafter milislerinin arkalarında binlerce tonluk patlayıcı ve mayın tuzakları bıraktıkları vurgulandı. Libya ordusuna bağlı askerlerin yoğun bir şekilde bubi tuzaklarını etkisiz hale getirmekle uğraştığı, yapılacak temizliğin ardından bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verileceği belirtildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mayın temizleme eğitimleri verdiği Libya ordusu, Hafter milislerinin geride bıraktığı 50 tonluk patlayıcıyı kontrollü şekilde patlattığı öğrenildi.



SEVKIYAT YAPIYORLAR

Milislerin kurdukları tuzaklar nedeniyle en son olarak Wadi al-Rabie bölgesinde 10 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği ve mayıs ayından bu yana şimdiye kadar en az 70 sivilin hayatını kaybettiği ve 125 kişinin mayınlardan dolayı yaralandığı bildirildi. Middle East Eye sitesindeki haberde Hafter milislerinin sigara kartonlarından battaniye altlarına ya da oyuncuk ayılardan çiçeklere kadar dört bir yana gizledikleri patlayıcıların Rusya merkezli olduklarının da altı çizildi. Öte yandan Libya ordusu Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yaptığının gözlemlendiğini açıkladı.