Nijerya’da saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

Nijerya'nın Katsına eyaletinde silahlı bir grup yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı. Cuma gecesi gerçekleşen olayda motorsikletlerle gelen saldırganların havaya ateş açıp, 400-800 arasında ortaokul öğrencisini kaçırdığı belirtildi. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını kaydetti. Öte yandan, Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılmasını talimatını verdi.