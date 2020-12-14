Noel Baba 45 kişiye virüs bulaştırdı

Dünya geneli: Toplam vaka 72 milyonu, can kaybı da 1 milyon 610 bini geçti. Aktif enfekte vaka sayısı 20 milyon 5 bin 602'ye ulaştı.İngiltere: Son 24 saatte 21 bin 502 vaka tespit edildi. 519 kişi hayatını kaybettiİtalya: Ölümler 64 bini geçti. Avrupa'da en fazla ölüm artık yine İtalya'da.Rusya: Gamaleya Enstitüsü Direktörü Sputnik V aşısının 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğini iddia etti.ABD: Aşılama bugünden itibaren başlıyor.Güney Kore: Bin 30 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez binin üzerine çıktı.Devlet Başkanı acil durum toplantısı düzenledi.Belçika: Anvers ilindeki Mol kentinde bulunan huzurevinde hediye dağıtan Noel Baba en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı.Almanya: 16 Aralık'tan itibaren sıkılaştırılmış koronavirüs önlemlerinin devreye girecek. Johannes Gutenberg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor.