Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından resmi bir duyuru gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını ve bu göreve, vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'ın geleceğini duyurdu.

ADALET BAKANI BARR GÖREVİ BIRAKTI

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump açıklamasında, " Adalet Bakanı Bill Barr ile az önce Beyaz Saray'da çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görev süresince ilişkimiz gayet güzeldi, muhteşem bir iş çıkardı! Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, Adalet Bakanı vekili olacak." ifadelerini kullandı.

(Eski Adalet Bakanı Bill Barr)

ADALET BAKANI YARDIMCISINI DA AÇIKLADI

Trump, Richard Donoghue'nin de Rosen'dan boşalan Adalet Bakanı yardımcılığı koltuğuna oturacağını açıkladı.

TRUMP, HUNTER BİDEN'A SORUŞTURMA AÇMAMASI NEDENİYLE BARR'I ELEŞTİRİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Barr'ı, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.

Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.