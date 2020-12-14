Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... "Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım"

İstkoçya'da dehşet verici bir olay yaşandı. Barbary makağı, kendi alanından kaçarak aslanların olduğu bölgeye girince kısa sürede büyük kediler tarafından fark edildi ve saldırıya uğradı. İskoçya'nın Stirling kentindeki Blair Drummond Safari Parkındaki aileler, maymunun çığlıklarını duyduğunda durumu fark etti.
"HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM"
Daily Record'a konuşan bir görgü tanığı, şaşırtıcı bir biçimde hızlı ve büyük bir maymun olmasına rağmen kaçma şansının kalmadığını söyledi. Maymunun korkunç çığlıklarını hayatları boyunca hatırlayacaklarını sözlerine ekledi.
Küçük çocukları ile dışarıda mutlu bir gün geçirmeyi planlayarak parka geldiğini söyleyen aileler, daha yeni yürümeye başlayan çocuklarına neler olduğunu açıklamak zorunda kaldı.
"GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"
Makağın cesedi daha sonra bir park görevlisi tarafından kurtarıldı.
Safari parkının sözcüsü, böyle bir görüntüyle karşılaştıkları için ziyaretçilerden özür diledi. Aslan barınağında daha önce hiç böyle bir olayın gerçekleşmediğini söyleyen sözcü, olayın şokunu ve endişesini paylaştıklarını da sözlerine ekledi.
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