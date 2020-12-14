Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... "Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım"

İstkoçya'da dehşet verici bir olay yaşandı. Barbary makağı, kendi alanından kaçarak aslanların olduğu bölgeye girince kısa sürede büyük kediler tarafından fark edildi ve saldırıya uğradı. İskoçya'nın Stirling kentindeki Blair Drummond Safari Parkındaki aileler, maymunun çığlıklarını duyduğunda durumu fark etti.

"HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM"

Daily Record'a konuşan bir görgü tanığı, şaşırtıcı bir biçimde hızlı ve büyük bir maymun olmasına rağmen kaçma şansının kalmadığını söyledi. Maymunun korkunç çığlıklarını hayatları boyunca hatırlayacaklarını sözlerine ekledi.