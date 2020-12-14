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: Boğazından yakalayan saniyeler içinde öldürdü... "Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım"

... Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen ebeveynler, kendilerini bir korku filmi setinde gibi hissettiler. Aileler, çocukları ile birlikte bir safari parkına yaptığı ziyaret sırasında nesli tükenmekte olan bir maymunun aslanlar tarafından acımasızca yaralayarak öldürülmesini korku içinde izlediler.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 19:25 ABONE OL
Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım

İstkoçya'da dehşet verici bir olay yaşandı. Barbary makağı, kendi alanından kaçarak aslanların olduğu bölgeye girince kısa sürede büyük kediler tarafından fark edildi ve saldırıya uğradı. İskoçya'nın Stirling kentindeki Blair Drummond Safari Parkındaki aileler, maymunun çığlıklarını duyduğunda durumu fark etti.

"HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM"

Daily Record'a konuşan bir görgü tanığı, şaşırtıcı bir biçimde hızlı ve büyük bir maymun olmasına rağmen kaçma şansının kalmadığını söyledi. Maymunun korkunç çığlıklarını hayatları boyunca hatırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım

Küçük çocukları ile dışarıda mutlu bir gün geçirmeyi planlayarak parka geldiğini söyleyen aileler, daha yeni yürümeye başlayan çocuklarına neler olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım

"GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Makağın cesedi daha sonra bir park görevlisi tarafından kurtarıldı.

Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım

Safari parkının sözcüsü, böyle bir görüntüyle karşılaştıkları için ziyaretçilerden özür diledi. barınağında daha önce hiç böyle bir olayın gerçekleşmediğini söyleyen sözcü, olayın şokunu ve endişesini paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım

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Son Dakika: Boğazından yakalayan aslan saniyeler içinde öldürdü... "Çığlıklarını hayatım boyunca hatırlayacağım"
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