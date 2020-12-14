Son dakika haberi: 2 yaşındaki kızları maske takmayınca aileyi uçaktan zorla indirdiler! Anne gözyaşları içinde o anları anlattı...

Sosyal medyada da en çok konuşulan haberler arasında yer alan New Jersey uçağında yaşananlarla ilgili son dakika açıklamalası geldi. Bir ailenin seyahati kabusa döndü. 2 yaşındaki kızları Edeline'nin maske takmak istememesi sonucunda ailenin uçuşu iptal edildi ve uçaktan kapı dışarı edildiler. Son dakika haberine göre talihsiz anne yaşananları Instagram hesabından gözyaşları içinde anlattı...

MASKESİZ BİNDİĞİ UÇAKTAN ZORLA İNDİRİLDİ

Genç bir anne, iki yaşındaki kızları maske takmayı reddettiği için kocasıyla birlikte United Airlines uçuşundan atıldı. Eliz Orban, Cuma günü Instagram'da paylaştığı bir videoda, uçaktan indikten sonra kocası ve kızı Edeline ile birlikte havaalanında gözyaşları içinde görüldü.