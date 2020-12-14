Son dakika haberi... Anne ile kızını zorla uçaktan indirdiler! Gözyaşları içinde anlattı

Sosyal medyada da en çok konuşulan haberler arasında yer alan New Jersey uçağında yaşananlarla ilgili son dakika açıklamalası geldi. Bir ailenin seyahati kabusa döndü. 2 yaşındaki kızları Edeline'nin maske takmak istememesi sonucunda ailenin uçuşu iptal edildi ve uçaktan kapı dışarı edildiler. Son dakika haberine göre talihsiz anne yaşananları Instagram hesabından gözyaşları içinde anlattı...
MASKESİZ BİNDİĞİ UÇAKTAN ZORLA İNDİRİLDİ
Genç bir anne, iki yaşındaki kızları maske takmayı reddettiği için kocasıyla birlikte United Airlines uçuşundan atıldı. Eliz Orban, Cuma günü Instagram'da paylaştığı bir videoda, uçaktan indikten sonra kocası ve kızı Edeline ile birlikte havaalanında gözyaşları içinde görüldü.
"HAVAYOLLARINI KULLANMAMIZ YASAKLANDI"
Colorado'dan New Jersey'e ailesiyle birlikte yolculuk eden Orban, "İki yaşındaki çocuğumuz maske takmadığı için uçaktan atıldık" dedi. Ayrıca United Airlines tarafından çocukları maske takmadığı için sonsuza kadar bu havayollarını kullanmalarının yasaklandığını belirtti.
Havayolu firması ise çiftin ileri tarihte yapacakları uçuşların yasaklandığı iddaalarını reddetti.
Instagram'da paylaşıldığında büyük ilgi toplayan video, havayolu personelinin Orban ve kocası kızlarının yüzüne bir maske takmaya çalışırken bile aileyi uçuştan çıkardığı anı gösteriyor.
Videoda iki yaşındaki Edeline'nin gözle görülür bir şekilde üzgün olduğu görülüyor. Bir yerde, bir havayolu personelinin uçağa bindiği ve ailenin koltuklarına doğru yürüyerek uçaktan ayrılmaları gerektiğini söylediği görülüyor.
"ZORLA İNDİRİLDİK"
Orban'ın eşi ise onlara tepki göstererek maskeyi çocuklarının yüzünde tutmaya çalıştıklarını söylüyor.
Çift, kızlarını "ağladığı" için maske takmaya zorlayamadıklarını açıklamaya çalışsa da aile daha sonra eşyalarını toplayarak uçaktan çıkmak zorunda kaldı.
Videoda, havayolu yetkilisinin çiftin kızlarının araba koltuğu da dahil olmak üzere bagajlarının uçakta kalacağını ve nihai hedeflerine gideceğini söylediği de kayıt altına alındı.
Bu olaydan sonra Orban sosyal medyaya giderek "güvensizlik" ve "iğrenme" notu ile 5.9 milyondan fazla görüntü toplayan videoyu paylaştı.
"MASKE TAKMAMASI GEREKİYOR"
Eliz Orban, yaşadığı bu olayın ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün beş yaşın altındaki çocukların yüz maskesi takmamaları önerdiğine dikkat çekti fakat Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), ebeveynlerin 2 yaşında ve üzerindeki çocuklara toplum içinde ve insanların yanında maske takmaları gerektiğini belirtiyor.
United Airlines sözcüsü ise Dailymail.com'a yaptığı açıklamada çalışanların ve yolcuların sağlığının, güvenliğinin öncelikleri olduğunu, 2 yaşından büyük herkesin uçuş sırasında maske takması gerektiğini söyledi. Bu prosedürlerin yalnızca kendi havayolları için değil, CDC ve Cleveland Clinic'teki rehberliği ile aynı zamanda tüm büyük havayolları için geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.