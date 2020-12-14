Son dakika haberi: Yürüyüş yaparken bulup eve getirdiler! Anne kız ölümden döndü

Bir anne ve kızı, İngiltere'nin Kent şehrinde yer alan Deal kasabasında sahilde gezinti yaparken buldukları nesnenin fosil olduğunu düşünerek evlerine getirdi fakat mutfak lavabosunda patlamasının ardından hayatta kaldıkları için şanslı olan bu anne ve kız, buldukları şeyin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan 80 yıllık bir el bombası olduğunu daha sonra öğrendi.