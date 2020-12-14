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: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

... Kovid-19 aşısı olan hemşire Sandra Lindsay, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur" dedi. ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak 'ta bir hemşireye uygulandı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 02:55 ABONE OL
Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek. 'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.

"Sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur"

Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

TRUMP'IN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar

Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu.

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Son Dakika: Koronavirüs aşısı ilk kez hemşireye vuruldu! İşte, o ülkede ilk Covid-19 aşısı uygulamasında yaşananlar
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