Son Dakika: Koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi... Yeni mutasyon Covid-19'un daha hızlı bulaşmasına neden olur mu?

Sağlık Bakanı Hancock Parlamento'da yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde, Birleşik Krallık'taki birinci sınıf genomik kabiliyetimiz sayesinde, İngiltere'nin güneydoğusundaki daha hızlı yayılmayla ilişkilendirilebilecek yeni bir koronavirüs varyantı belirledik" dedi. Son aylarda diğer ülkelerde de benzer corona virüs mutasyonunun tespit edildiğini ve uzman analizi devam ederken İngiltere'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni varyant hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Hancock, "Bu noktada, şu anda bu koronavirüs mutasyonunun ciddi hastalığa neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve en son klinik tavsiyenin, bu mutasyonun bir aşıya yanıt vermede başarısız olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulamak zorundayım.
Bu, uyanık olmamız ve kurallara uymamız gerektiğini ve bu virüsü yaymamak için herkesin kişisel sorumluluk alması gerektiğini gösteriyor" dedi.
Hancock, Londra'nın İngiltere'nin 2. Seviye "yüksek alarmlı" yerel kısıtlamaların, Çarşamba sabahı saat 12: 00'de, güney ve batı Essex ile güney ve batı Hertfordshire'daki yakın bölgeler ile birlikte "çok yüksek" olarak adlandırılan Seviye 3'e çıkarılacağını söyledi.
En yüksek kısıtlama seviyesi altında, barlar, kafeler ve restoranlar dahil tüm konaklama mekanları kapanacak.
Sakinler zaten kapalı alanda diğer hanelerden gelen insanlarla görüşemiyor ve artık özel bahçelerde veya çoğu dış mekanda buluşamayacaklar. Dışarıdaki parklarda, halka açık bahçelerde veya spor tesislerinde altı kişiye kadar buluşmalar serbest. Perakendeciler, kısıtlama esnasında açık kalabilecek.