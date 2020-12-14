Son Dakika: Koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi... Yeni mutasyon Covid-19'un daha hızlı bulaşmasına neden olur mu?

Sağlık Bakanı Hancock Parlamento'da yaptığı açıklamada, "Son birkaç gün içinde, Birleşik Krallık'taki birinci sınıf genomik kabiliyetimiz sayesinde, İngiltere'nin güneydoğusundaki daha hızlı yayılmayla ilişkilendirilebilecek yeni bir koronavirüs varyantı belirledik" dedi. Son aylarda diğer ülkelerde de benzer corona virüs mutasyonunun tespit edildiğini ve uzman analizi devam ederken İngiltere'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeni varyant hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Hancock, "Bu noktada, şu anda bu koronavirüs mutasyonunun ciddi hastalığa neden olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve en son klinik tavsiyenin, bu mutasyonun bir aşıya yanıt vermede başarısız olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurgulamak zorundayım.