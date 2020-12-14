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Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması 'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Son dakika haberi: Develet Başkanı 'in koruması güzelliğiyle dikkat çekti. Rusya'da yapılan en güzel koruma yarışmasında bin kişiyi geride bırakıp birinci olan Anna Khramtsova yasağı deldiği gerekçesiyle işte atıldı. Sosyal medya hesabından görev yaptığı serviste çektiği videoyu paylaşan Anna Khramtsova'nın başı belaya girdi.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:33 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Devlet Başkanı Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki , geçen sene Rusya'da yapılan en güzel koruma güzellik yarışmasında binden fazla adayı eleyerek birinci olmuştu.

Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Sosyal medya hesabından görev yaptığı serviste çektiği videoyu paylaşan genç kadın, yasağı deldiği gerekçesiyle işten atıldı.

Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Anna, yaptığı açıklamada, aşırı güzel olduğu için koruma ekibinde bulunan diğer kadın korumaların kendisini kıskandıklarını bu nedenle amirleri tarafından paylaştığı videonun bahane gösterilerek kovulduğunu iddia etti.

Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

İlk göreve başladığından beri kadın korumaların kendisini kıskanmaya başladıklarını söyleyen Anna, güzellik yarışmasını kazandıktan sonra kıskançlığın nefrete dönüştüğünü, bu işi bırakmayacağını ve göreve tekrar dönmek için mahkemeye gideceğini söyledi.

Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Anna, erkek meslektaşlarının yarışmayı kazandıktan sonra kendisini tebrik ettiklerini, hatta bazılarının kendisi ile ilişki yaşamak istediklerini kadın meslektaşlarının kendisine selam vermediklerini ve çok acımasızca davrandığını söyledi.

Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu

Anna'nın kovulması ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, Anna'nın görevi ile ilgili kapalı olan ve kimsenin görmemesi gereken bir alanda video çekmesinin kabul edilemez olduğunu, bu konuda tüm personelin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.

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Son dakika: Putin'in güzelliğiyle dikkat çeken koruması Anna Khramtsova'ya büyük şok! Paylaştığı o kare başına bela oldu
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