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’ın Cidde limanındaki tankerinde patlama

’ın Cidde limanı açıklarında demirleyen Singapur bandıralı bir tankerinin ’dış kaynaklı’ bir saldırı nedeniyle patladığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:45 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:46 ABONE OL
Suudi Arabistan’ın Cidde limanındaki petrol tankerinde patlama

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama olduğu bildirildi.

Tankerin ait olduğu şirketten yapılan açıklamada, "Çarpma patlamaya ve ardından da gemide yangına neden oldu. Gemiden bir miktar petrol kaçmış olabilir, ancak bu teyit edilmedi ve şu anda gemideki petrol seviyesinin patlamadan önceki seviyeyle aynı olduğu anlaşılıyor" ifadeleri kullanıldı.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Şirket, geminin mürettebatının yangını söndürdüğünü ve kimsenin yaralanmadığını, ancak gövdenin bazı kısımlarının hasar gördüğünü de sözlerine ekledi. Suudi Arabistan Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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Suudi Arabistan’ın Cidde limanındaki petrol tankerinde patlama
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