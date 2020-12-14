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’da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 14.12.2020 16:32 ABONE OL
Ukrayna’da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

KULLANILAMIYOR!

Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı.

HER TARAF BUZLA KAPLANDI

Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 cm'lik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

ACİL DURUM KODUNA GEÇİLDİ

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev'de sadece 1 günde 140'tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

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Ukrayna’da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
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