ABD ve İngiltere’de aşılama zamanı

Toplam vaka sayısı 72 milyon 647 bini geçti. 50 milyon 865 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.İlk Kovid-19 aşısı New York'ta Sandra Lindsay adındaki hemşireye yapıldı. Ülkede mart sonuna kadar 100 milyon kişi aşılanacak.Ölen Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi.Yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edildi.Karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.150 kişi daha öldü.Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı ulaştı.28 bin 80 yeni vaka.Başbakan Binyamin Netanyahu, testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.Ülke çapında 5 hafta karantina kararı alındı.Sinopharm aşısının uygulanmasına başlandı.Başbakan Ambrose Dlamini virüs nedeniyle öldü.