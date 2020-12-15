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ABD ve ’de aşılama zamanı

Giriş Tarihi: 15.12.2020 ABONE OL
ABD ve İngiltere’de aşılama zamanı
Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 72 milyon 647 bini geçti. 50 milyon 865 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.
ABD: İlk Kovid-19 aşısı New York'ta Sandra Lindsay adındaki hemşireye yapıldı. Ülkede mart sonuna kadar 100 milyon kişi aşılanacak.
Almanya: Ölen Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi.
İngiltere: Yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edildi.
Azerbaycan: Karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.
Fransa: 150 kişi daha öldü.
Kanada: Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı ulaştı.
Rusya: 28 bin 80 yeni vaka.
İsrail: Başbakan Binyamin Netanyahu, testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.
Hollanda: Ülke çapında 5 hafta karantina kararı alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri: Sinopharm aşısının uygulanmasına başlandı.
Esvatini: Başbakan Ambrose Dlamini virüs nedeniyle öldü.
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ABD ve İngiltere’de aşılama zamanı
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