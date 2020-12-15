ABD ve İngiltere’de aşılama zamanı

Dünya geneli:
Toplam vaka sayısı 72 milyon 647 bini geçti. 50 milyon 865 bin 504 kişi sağlığına kavuştu.
ABD:
İlk Kovid-19 aşısı New York'ta Sandra Lindsay adındaki hemşireye yapıldı. Ülkede mart sonuna kadar 100 milyon kişi aşılanacak.
Almanya:
Ölen Türk vatandaşı sayısı 818'e yükseldi.
İngiltere:
Yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edildi.
Azerbaycan:
Karantina süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.
Fransa:
150 kişi daha öldü.
Kanada:
Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının ilk sevkiyatı ulaştı.
Rusya:
28 bin 80 yeni vaka.
İsrail:
Başbakan Binyamin Netanyahu, testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.
Hollanda:
Ülke çapında 5 hafta karantina kararı alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri:
Sinopharm aşısının uygulanmasına başlandı.
Esvatini:
Başbakan Ambrose Dlamini virüs nedeniyle öldü.