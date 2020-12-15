Avusturya’dan kahraman Türklere şeref madalyası

Avusturya'da2 Kasım'da meydana gelen terör saldırısında hayatlarını riske atarak yaralı bir polis memuru ve yaşlı bir kadını kurtaran iki Türk gencine, Viyana Eyalet Polis Başkanlığı tarafından şeref madalyası verildi. Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısında büyük bir kahramanlık göstererek yaralı polis memurunu ambulansa taşıyan, yaşlı bir kadını da çatışma bölgesinden çıkaran Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin, Eyalet Polis Başkanı Gerhard Pürstl tarafından şeref madalyasıyla ödüllendirildi. Kahraman Türk gençleri Özen ve Gültekin, Viyana polis teşkilatına teşekkür ederek "Bu bizim için bir onur. Bu ödülü her zaman onur ve kıymetle taşıyacağız" dedi.