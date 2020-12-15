Diğer babalar için umut oldu

Ukraynalı eşinin ülkesine götürdüğü 6,5 yaşındaki kızına kavuşabilmek için 4 yıldır mücadele veren Aytaç Atasoy'un (38) kazandığı hukuk zaferi Ukrayna medyasında da yankı buldu. Ukrayna'da reytingi yüksek TV kanalı 1+1'de yayınlanan TSN adlı programda, Türk baba Atasoy'un evli olduğu Ukraynalı eşi tarafından yıllardır alıkonulan kızı Amira Doğa'nın Türkiye'ye iadesini sağladığı haber geniş yer buldu. 1+1 TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesinin ardından çocuğuna kavuşan Atasoy'un hikayesini ekrana taşıdı. Ukrayna TV kanalı, Türkiye'de açtığı davaları kazanan, ardından Ukrayna'da mahkemeye giden Atasoy'un, sesini duyurabilmek için daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı önünde yaptığı eylemin görüntülerine de yer verdi. Uzmanların ve Ukrayna Devlet Başkanının çocuk haklarından sorumlu yetkilisi Mikola Kuleba'nın görüşleri ekrana getirilen haberde, ülkede Ukraynalıların yabancılarla yaptıkları evliliklerin yarısından fazlasında boşanma kararı alındığına ve çocukların mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi.Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy, eşi Olena Mehoda'nın (34) 2016'da tatil yapma bahanesiyle Ukrayna'ya götürdüğü kızı Amira Doğa Atasoy'a kavuşabilmek için dört yıl boyunca sürdürdüğü hukuk mücadelesinde mutlu sona ulaşmıştı. 2018'de Ukrayna Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Türk vatandaşı olan çocuğun babasına iade edilmesine karar verdi. Karara rağmen çocuğu kendine gösterilmeyen Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin çabalarının ardından minik evladına kavuştu. Aytaç Atasoy'un Ukrayna'daki hukuk zaferi, aynı durumda olan Türk vatandaşı babalar için de umut oldu. Ukrayna'daki kızı Lorin Yüce'ye (6) ulaşmak için mücadelesini sürdüren İsmail Yüce (39), Ukrayna mahkemelerinden sonuç alamayınca başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelecek kararı bekliyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Yüce, kendisinin ve aynı durumdaki diğer babaların da mutlu sona ulaşacaklarına inandığını belirterek, "Allah'in izniyle kızımız Lorin Yüce'yi de en yakın zamanda alıp vatanımıza götüreceğiz" diye konuştu.