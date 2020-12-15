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Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

Pandemi senesi olarak kabul edilen 2020 yılı nasıl geçti? Baştan aşağı uzun soluklu bir yıl olan 2020'ye kuşkusuz koronavirüs damga vurdu. 'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve bu hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 1 milyon 600 bini aştı. İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, ve Marodana'nın ölümleri, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi, Cemal Kaşıkçı'nın suikaste uğraması da 2020'ye damga vuran olaylar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 11:03 ABONE OL
Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

2 OCAK

`de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu`na (SARS) benzetilen "gizemli" solunum yolu hastalığında 59 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

2 OCAK

Interpol, ev hapsinde tutulduğu Japonya`dan Lübnan`a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance`ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

3 OCAK

Irak`ın başkenti Bağdat`ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

7 OCAK

Kasım Süleymani`nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi 8 Ocak`ta yapıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

8 OCAK

İran`ın başkenti Tahran`da Ukrayna Hava Yolları`na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev`e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı`ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

8 OCAK

İngiltere`de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

15 OCAK

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1`i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı 16 Ocak`ta, Mısır vatandaşı 3 çalışan 19 Ocak`ta 10 bin 500`er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

26 OCAK

Amerikalı ünlü basketbolcu ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California`da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

28 OCAK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray`da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

31 OCAK

Birleşik Krallık, AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

7 ŞUBAT

Slovenya`nın başkenti Ljubljana`da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camii ve İslam Kültür Merkezi`nde ilk cuma namazı kılındı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

19 ŞUBAT

Almanya`nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk`ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

25 ŞUBAT

Mısır`ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

11 MART

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19`u küresel salgın ilan etti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

11 MART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

17 MART

NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya`nın üyelik sürecini onayladı. Kuzey Makedonya, 27 Mart`ta tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO`nun 30`uncu üyesi oldu.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

26 MART

Yeni Zelanda`nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019`da düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

5 NİSAN

COVID-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Boris Johnson, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, 12 Nisan`da da taburcu edildi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

7 NİSAN

`de ilk kez COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde karantina kaldırıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

13 NİSAN

Libya`da hükümet güçleri, başkent Trablus`un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanın, Halife Hafter`e bağlı milislerin elinden geri alındığını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

14 NİSAN

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

11 MAYIS

Almanya`da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM`ler faaliyete geçti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

16 MAYIS

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa`nın başkenti Paris`te yakalandı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

18 MAYIS

COVID-19 salgınından Avrupa`da ilk etkilenen İtalya`da 2 ayı aşkın sürenin ardından kademeli normale dönüşte ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

21 MAYIS

Suudi Arabistan`ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı`nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

25 MAYIS

ABD`nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

31 MAYIS

COVID-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs`teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

11 HAZİRAN

Norveç`te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

12 HAZİRAN

genelinde 197 milyonu aşkın öğrenci, COVID-19 tedbirleri alınarak ders başı yaptı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

17 HAZİRAN

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye`nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

3 TEMMUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in 2036`ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliği için yapılan referandumda halkın yüzde 77,92`sinin "Evet" oyu kullandığı açıklandı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

20 TEMMUZ

ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi`ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

3 AĞUSTOS

ABD Başkanı Trump, merkezli sosyal medya platformu TikTok`u ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

4 AĞUSTOS

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda gübre yapımında kullanılan amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken çevrede ağır hasar meydana geldi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

18-19 AĞUSTOS

Batı Afrika ülkesi Mali'de darbeci askerler Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve bazı bakanları alıkoydu. 19 Ağustos'ta Boubacar Keita, istifa ettiğini açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

27 AĞUSTOS

Yeni Zelanda`nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

28 AĞUSTOS

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlığını gerekçe göstererek 2012`den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

7 EYLÜL

Suudi Arabistan`ın başkenti Riyad`daki Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5`ine 20`şer, birine 10, 2 kişiye de 7`şer yıl hapis cezası verdi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

10 EYLÜL

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, dünyada vahşi yaşam popülasyonunun son 46 yılda ortalama yüzde 68 azaldığını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

27 EYLÜL

Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

1 EKİM

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

4 EKİM

Suudi Arabistan yönetiminin COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

8 EKİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

18 EKİM

KKTC`de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74`ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

26 EKİM

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay`ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

7 KASIM

ABD`de 3 Kasım`da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

10 KASIM

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ`da Rusya`nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

10 KASIM
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ`da Rusya`nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.


Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

2 ARALIK
İngiltere, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin`in kurucu ortağı olduğu BioNTech`in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. Böylece İngiltere, COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu.

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Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar
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