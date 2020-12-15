Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

10 KASIM

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ`da Rusya`nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.