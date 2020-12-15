Dünyada 2020 böyle geçti! İşte felaketlerin yılı 2020’de yaşananlar

2 OCAK
Çin`de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu`na (SARS) benzetilen "gizemli" solunum yolu hastalığında 59 kişi hayatını kaybetti.
2 OCAK
Interpol, ev hapsinde tutulduğu Japonya`dan Lübnan`a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance`ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.
3 OCAK
Irak`ın başkenti Bağdat`ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.
7 OCAK
Kasım Süleymani`nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi 8 Ocak`ta yapıldı.
8 OCAK
İran`ın başkenti Tahran`da Ukrayna Hava Yolları`na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev`e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı`ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı.
8 OCAK
İngiltere`de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı.
15 OCAK
Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1`i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı 16 Ocak`ta, Mısır vatandaşı 3 çalışan 19 Ocak`ta 10 bin 500`er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle serbest bırakıldı.
26 OCAK
Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California`da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.
28 OCAK
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray`da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.
31 OCAK
Birleşik Krallık, AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.
7 ŞUBAT
Slovenya`nın başkenti Ljubljana`da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camii ve İslam Kültür Merkezi`nde ilk cuma namazı kılındı.
19 ŞUBAT
Almanya`nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk`ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.
25 ŞUBAT
Mısır`ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.
11 MART
Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19`u küresel salgın ilan etti.
11 MART
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı.
17 MART
NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya`nın üyelik sürecini onayladı. Kuzey Makedonya, 27 Mart`ta tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO`nun 30`uncu üyesi oldu.
26 MART
Yeni Zelanda`nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019`da düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.
5 NİSAN
COVID-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Boris Johnson, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, 12 Nisan`da da taburcu edildi.
7 NİSAN
Çin`de ilk kez COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinde karantina kaldırıldı.
13 NİSAN
Libya`da hükümet güçleri, başkent Trablus`un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanın, Halife Hafter`e bağlı milislerin elinden geri alındığını açıkladı.
14 NİSAN
ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.
11 MAYIS
Almanya`da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM`ler faaliyete geçti.
16 MAYIS
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa`nın başkenti Paris`te yakalandı.
18 MAYIS
COVID-19 salgınından Avrupa`da ilk etkilenen İtalya`da 2 ayı aşkın sürenin ardından kademeli normale dönüşte ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.
21 MAYIS
Suudi Arabistan`ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı`nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.
25 MAYIS
ABD`nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.
31 MAYIS
COVID-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs`teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.
11 HAZİRAN
Norveç`te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.
17 HAZİRAN
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye`nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
3 TEMMUZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin`in 2036`ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliği için yapılan referandumda halkın yüzde 77,92`sinin "Evet" oyu kullandığı açıklandı.
20 TEMMUZ
ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi`ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.
3 AĞUSTOS
ABD Başkanı Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok`u ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.
4 AĞUSTOS
Lübnan'da Beyrut Limanı'nda gübre yapımında kullanılan amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken çevrede ağır hasar meydana geldi.
18-19 AĞUSTOS
Batı Afrika ülkesi Mali'de darbeci askerler Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve bazı bakanları alıkoydu. 19 Ağustos'ta Boubacar Keita, istifa ettiğini açıkladı.
27 AĞUSTOS
Yeni Zelanda`nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
28 AĞUSTOS
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlığını gerekçe göstererek 2012`den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
7 EYLÜL
Suudi Arabistan`ın başkenti Riyad`daki Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5`ine 20`şer, birine 10, 2 kişiye de 7`şer yıl hapis cezası verdi.
10 EYLÜL
Dünya Doğayı Koruma Vakfı, dünyada vahşi yaşam popülasyonunun son 46 yılda ortalama yüzde 68 azaldığını açıkladı.
27 EYLÜL
Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.
1 EKİM
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.
4 EKİM
Suudi Arabistan yönetiminin COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.
8 EKİM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.
18 EKİM
KKTC`de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74`ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.
26 EKİM
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay`ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.
7 KASIM
ABD`de 3 Kasım`da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.
10 KASIM
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ`da Rusya`nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.
10 KASIM
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ`da Rusya`nın arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.