Mutasyona uğrayan corona virüs hakkında SON DAKİKA açıklaması! Koronavirüsün gizemi çözülüyor...

Tüm dünyada ani ölümlere yol açan koronavirüs hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Covid-19 virüsü hakkında detaylı araştırmalar sürerken yine dünya genelinde aşı çalışmaları da devam ediyor. Koronavirüs hastalarının bağışıklık sistemlerini hedef alan yanlış yönlendirilmiş antikorlara sahip olduğu belirtildi. Hastalarla henüz virüsü geçirmeyen kişiler karşılaştırıldı ve hastalarda çok sayıda anormal antikor keşfedildi. Son dakika haberine göre corona virüs belirtilerinin çeşitlilikleri ve hastalığın bazı kişilerde daha ağır geçmesiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmeler ortaya kondu.

Corona belirtilerinin farklılıkları ile Covid-19 hastalalığının hafif geçirilmesi arasında bağlantı var mı? Antikorların sahip olduğu ilginç özellikler açıklandı! İşte son dakika haberinin detayları...