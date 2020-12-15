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Son dakika: 'nin 'ye yönelik skandal yaptırımlarına İran'dan tepki...

Son dakika haberi: yaptığı açıklamasında, 'nin 'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Zarif, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz, Türk halkının ve hükümetinin yanındayız." mesajını paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:09 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:25 ABONE OL
Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırımlarına İran'dan tepki...

Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki gösterdi.

"KOMŞULAR ÖNCELİĞİMİZ

Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."

Son dakika haberi: ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı! Tepkiler peş peşe geliyor... SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye için skandal yaptırım kararı

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Son dakika: ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırımlarına İran'dan tepki...
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