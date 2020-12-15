Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş aşı açıklaması! Trump hazır!

Son dakika: 'dan flaş aşı açıklaması! Trump hazır!

Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan 'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 22:12 Son Güncelleme: 15.12.2020 22:19 ABONE OL
Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş aşı açıklaması! Trump hazır!

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

TRUMP SAVUNMA BÜTÇESİNİ VETO ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının Çin ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş aşı açıklaması! Trump hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA