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Son dakika! Dr. Fauci'den Biden ve Trump'a: Bir an önce olun!

Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği korona virüs aşısıyla ilgiliABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. 'den bir açıklama geldi. Fauci, başkanlığına seçilen ve Başkan 'a bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmalarını tavsiye etti.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 19:08 Son Güncelleme: 15.12.2020 19:19 ABONE OL
Son dakika! Dr. Fauci'den Biden ve Trump'a: Bir an önce olun!

Fauci, Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Biden, çok yakında ABD Başkanı, Harris de Başkan Yardımcısı olacak." diyen Fauci, "Güvenlik nedeniyle mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem, ocakta başkanlığa başlarken tam anlamıyla korunması." dedi.

Fauci, ekimde Kovid-19'a yakalanmasına rağmen Başkan Trump'ın hala aşı olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayarak, "Bana sorarsa hem ona hem de Başkan Yardımcısı Pence'e aşı olmasını öneririm." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, aşı hazır olduğunda kamuoyu önünde yaptıracağını belirtirken, Trump ise "yakın zamanda aşı olmayı planlamadığını ama uygun zamanda aşı olmayı dört gözle beklediğini" söylemişti.

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Son dakika! Dr. Fauci'den Biden ve Trump'a: Bir an önce olun!
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