SON DAKİKA HABERİ: ABD'de korkutan koronavirüs tablosu! 1.6 milyondan fazla çocuk Covid-19’a yakalandı



APP, rapor edilen toplam hastaneye yatışların yüzde 1,2'si ile 2,9'unu ve tüm Covid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 0 ile 0,21'ini çocuklar oluşturduğunu açıkladı. APP, "Şu anda, Covid-19'a bağlı şiddetli semptomlar çocuklar arasında nadir görülüyor. Ancak, pandeminin çocuklar üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine acil olarak daha fazla veri toplamaya ihtiyaç var. Virüsün uzun vadede enfekte çocukların fiziksel sağlıklarının yanı sıra duygusal ve zihinsel sağlıklarına etkileri araştırılmalı" açıklamasında bulundu.





ABD'de toplam vaka sayısı 16 milyon 993 bin 506'ya, toplam can kaybı ise 309 bin 46'ya ulaştı.