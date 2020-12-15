Son dakika haberi | Beklenen gün geldi! Türkiye ve Azerbaycan'dan stratejik hamle...

ENERJİ DENKLEMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştirecek.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün saat 16.00'da bakanlıkta "Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalayacak. Anlaşma ile Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Her iki ülkede bu alandaki işbirliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı.